В Хайрюзовке, Красноярский край, в детском саду начался пожар. Официальная причина возгорания — короткое замыкание, но местные жители считают, что это произошло из-за непотушенной сигареты, сообщается в Telegram-канале «Kras Mash».

Мужчина, который первым заметил пожар и начал его тушить, сказал, что директор детского сада, завхоз и уборщица распивали внутри спиртные напитки и курили, а непотушенные окурки складывали в банку, которую ставили на деревянный подоконник.

Увидев, что окно охвачено огнем, очевидец схватил лейку и начал поливать водой место возгорания. Ему удалось все потушить, однако оказалось, что пламя уже перекинулось на крышу. В селе не было воды, поэтому пожар удалось ликвидировать только ночью. Здание детского сада полностью сгорело.

Было установлено, что пожар произошел из-за короткого замыкания, однако местные жители говорят, что в крыле, где началось возгорание, проводки не было.

Отмечается, что прошлым летом в Хайрюзовке сгорела школа.