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25 минут назад

Подростки угнали дорожный каток в Магнитогорске и попали на видео

Александр Кузьмин

Компания подростков в Магнитогорске угнала дорожный каток. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог», опубликовавший видео происшествия. На кадрах видно, как несколько детей катаются на ремонтно-строительной машине в вечернее время.

«В соцсетях сообщается, что технику украли у дорожных рабочих. А дети всю ночь разъезжали по улицам», – отмечается в публикации.

В СМИ уточняется, что, после прогулки подростки могли вернуть каток либо бросить его неподалеку, поскольку заявлений об угоне рабочей техники в полицию не поступало.

Происшествия,Видео,
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