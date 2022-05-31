Компания подростков в Магнитогорске угнала дорожный каток. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог», опубликовавший видео происшествия. На кадрах видно, как несколько детей катаются на ремонтно-строительной машине в вечернее время.
«В соцсетях сообщается, что технику украли у дорожных рабочих. А дети всю ночь разъезжали по улицам», – отмечается в публикации.
В СМИ уточняется, что, после прогулки подростки могли вернуть каток либо бросить его неподалеку, поскольку заявлений об угоне рабочей техники в полицию не поступало.