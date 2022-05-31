В Белгородской области ВСУ обстреляли завод

Предприятие по производству масла в Белгородской области ООО «СМ Агро» подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил директор завода Андрей Егоров.

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«Обстрел был ночью, примерно в 02:25, пострадали склады, производственные помещения — много чего», — приводит его слова РИА Новости.

Егоров уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.