В Новосибирске девочку насмерть сбила электричка

В Новосибирске 11-летняя девочка переходила железнодорожные пути и попала под электричку. Об этом сообщается на официальном сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
«Была смертельно травмирована малолетняя девочка, которая пересекала железнодорожные пути перед движущимся поездом. Машинист электропоезда незамедлительно применил экстренное торможение и подавал сигнал повышенной громкости, однако ввиду малого расстояния наезда предотвратить не удалось», — говорится в сообщении ведомства.
Девочку тут же госпитализировали. Однако спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась через несколько часов в больнице.
Следователи проводят проверку по факту гибели девочки. Сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии.