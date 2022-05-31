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54 минуты назад

В Новосибирске электричка насмерть сбила 11-летнего ребенка

Газета.Ru

В Новосибирске 11-летняя девочка переходила железнодорожные пути и попала под электричку. Об этом сообщается на официальном сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

В Новосибирске девочку насмерть сбила электричка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Была смертельно травмирована малолетняя девочка, которая пересекала железнодорожные пути перед движущимся поездом. Машинист электропоезда незамедлительно применил экстренное торможение и подавал сигнал повышенной громкости, однако ввиду малого расстояния наезда предотвратить не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Девочку тут же госпитализировали. Однако спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась через несколько часов в больнице.

Следователи проводят проверку по факту гибели девочки. Сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии.

Происшествия,Следственный комитет,
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