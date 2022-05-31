В Санкт-Петербурге избили российского журналиста

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на журналиста российского издания SOTA (его учредительница Александра Айнбиндер внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и сотрудника пресс-службы фракции «Яблоко» Петра Иванова. Об этом пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Двое мужчин повалили журналиста на землю и избили. Они также сфотографировали Иванова и спросили:

«Будешь еще ***** [ерунду] творить?», после чего скрылись.

Иванов был доставлен на скорой помощи в Мариинскую больницу

Telegram-канал петербургского «Яблока» уточнил, что в руках у нападавших был флакон с зеленой жидкостью, но они не успели облить журналиста. Уточняется, что инцидент произошел рядом с домом Иванова поздно вечером в понедельник, 30 мая.

Также отмечается, что журналист связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. В «Яблоке» заявили, что депутаты фракции намерены обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении нападавших.