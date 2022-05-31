Тело школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома

Тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома на улице Базовская на севере Москвы. Об этом пишет «МК».

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По данным издания, девочка скончалась накануне ночью, но ее тело нашли только днем. Предполагается, что жильцы столичной многоэтажки не обращали внимания на мертвого ребенка на протяжении восьми часов.

Позже выяснилось, что местный дворник обнаружил на территории мобильный телефон и кроссовку. Мужчина выбросил обувь, а гаджет отдал сотрудникам полиции.

Известно, что в день случившегося она отправилась в торговый центр недалеко от дома, чтобы зарядить телефон. Оттуда девочка позвонила матери и в слезах сообщила, что рассталась с молодым человеком.

По факту смерти московской школьницы начали проводить проверку.