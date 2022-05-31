В ЛНР заявили о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке

«В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сам по себе», — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.