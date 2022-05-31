В Казани эвакуировали людей из зданий судов

"Сообщение поступило еще рано утром. До 08:00 суд проверили без персонала. Сейчас проходят окончательные проверочные мероприятия. Вход для граждан будет доступен в 08:30. После этого времени суд возобновит работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Ново-Савиновского суда.