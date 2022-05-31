Автомобиль такси протаранил стену торгового центра Avenue в Москве . Инцидент произошел на проспекте Вернадского, об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший видео с места происшествия.

На записи видно, что машина разбила стеклянные стены отделения банка, расположенного на первом этаже торгового заведения. По предварительным данным, у автомобиля отказали тормоза, в результате чего его занесло. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы. Все обстоятельства случившегося уточняются.