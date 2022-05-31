В Новосибирске электричка насмерть сбила ребенка

В Новосибирске электричка насмерть сбила 11-летнего ребенка, который переходил железнодорожные пути. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Фото: Следственный комитет РФ Следственный комитет РФ

Инцидент произошел днем в понедельник, 30 мая. Тогда девочка переходила железнодорожные пути между перегоном Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный.

Машинист электрички пытался экстренно затормозить и подавал звуковые сигналы, но наезд на ребенка предотвратить не удалось. Несовершеннолетняя скончалась в больнице российского города.

После случившегося следователи начали проверку.