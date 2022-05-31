Такси протаранило отделение банка в Москве

На юго-западе столицы автомобиль такси на большой скорости въехал в отделение банка. Никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ЧП произошло на проспекте Вернадского. Машина на большой скорости вылетела на тротуар и протаранила витрину банка. По словам водителя, авария произошла по причине отказа тормозов. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Новорязанском шоссе в Подмосковье грузовик с отказавшими тормозами протаранил 15 автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, у автомобиля произошла неисправность тормозной системы.