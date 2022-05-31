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14 минут назад

Такси протаранило отделение банка в Москве

Елена Прошина

На юго-западе столицы автомобиль такси на большой скорости въехал в отделение банка. Никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Такси протаранило отделение банка в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ЧП произошло на проспекте Вернадского. Машина на большой скорости вылетела на тротуар и протаранила витрину банка. По словам водителя, авария произошла по причине отказа тормозов. В результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее на Новорязанском шоссе в Подмосковье грузовик с отказавшими тормозами протаранил 15 автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, у автомобиля произошла неисправность тормозной системы.

Повреждения получили как легковые, так и грузовые автомобили. В районе ДТП образовался затор. Три из четырех полос Новорязанского шоссе перекрыты.

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