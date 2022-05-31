Драка директрисы Пятёрочки с беременной заместительницей попала на видео

Конфликт в магазине города Долгопрудный начался из-за неубранного складского помещения. Директор магазина по имени Бике обвинила в беспорядке своего заместителя Анастасию. В ответ Анастасия высказала претензии по поводу национальности своего директора. После чего завязалась потасовка. Директриса зарядила сопернице стулом по животу, после чего пнула несколько раз туда же. Оружием второй женщины стал чайник. Итог: Анастасия госпитализирована с угрозой выкидыша (у неё уже была неудачная беременность). У Бике — сотрясение мозга, порванное ухо, перелом носа и ушиб ягодиц. Дамы написали друг на друга заявления в полицию.