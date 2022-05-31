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19 минут назад

Драка директрисы Пятёрочки с беременной заместительницей попала на видео

Александр Кузьмин

Директриса магазина подмосковной Пятерочки подралась со своей беременной заместительницей. У первой — порвано ухо, у второй — угроза выкидыша. Видео появилось в telegram-канале «Mash».

Конфликт в магазине города Долгопрудный начался из-за неубранного складского помещения. Директор магазина по имени Бике обвинила в беспорядке своего заместителя Анастасию. В ответ Анастасия высказала претензии по поводу национальности своего директора. После чего завязалась потасовка. Директриса зарядила сопернице стулом по животу, после чего пнула несколько раз туда же. Оружием второй женщины стал чайник. Итог: Анастасия госпитализирована с угрозой выкидыша (у неё уже была неудачная беременность). У Бике — сотрясение мозга, порванное ухо, перелом носа и ушиб ягодиц. Дамы написали друг на друга заявления в полицию.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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