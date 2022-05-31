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32 минуты назад

На Камчатке теща убила зятя и сожгла его труп

Свободная прессаиещё 3

На Камчатке женщина убила зятя, после чего сожгла его труп. Злоумышленницу удалось вычислить и задержать.

На Камчатке теща убила зятя и сожгла его труп
Фото: ТАССТАСС

Обгоревшее тело мужчины нашли в лесу. Оказалось, что убитый – 34-летний житель Елизова, сообщает региональное СУ СКР.

В ходе следствия выяснилось, что преступление совершила его теща. Женщина уже призналась в содеянном. По ее словам, она задушила пьяного мужчину. После этого она вывезла труп в лес, облила бензином и подожгла.

По словам задержанной, на зверское преступление она пошла из-за "противоправного поведения" мужчины по отношению к ее дочери. Сейчас эта информация проверяется.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Происшествия,Следственный комитет,
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