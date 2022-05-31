В Уфе мужчина забрался на поручни автобуса и стал выкрикивать бессвязные слова. Кроме того, дебошир кричал, что в салоне автобуса много грибов. Видео появилось в telegram-канале «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина висит на поручне. Он также выкрикивал непонятные слова, сопровождая их нецензурной бранью. Его попытался опустить на пол, судя по форме, водитель автобуса, затем ему на помощь пришли еще двое мужчин. Только втроем им удалось снять дебошира и выдворить из автобуса.