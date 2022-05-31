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1 час назад

Уфимец повис на поручне в автобусе, спасаясь от «полного салона грибов». Видео

Александр Кузьмин

В Уфе мужчина забрался на поручни автобуса и стал выкрикивать бессвязные слова. Кроме того, дебошир кричал, что в салоне автобуса много грибов. Видео появилось в telegram-канале «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина висит на поручне. Он также выкрикивал непонятные слова, сопровождая их нецензурной бранью. Его попытался опустить на пол, судя по форме, водитель автобуса, затем ему на помощь пришли еще двое мужчин. Только втроем им удалось снять дебошира и выдворить из автобуса.

Инцидент произошел в автобусе маршрута №69. По словам заместитель гендиректора по безопасности компании «Башавтотранс» Владимир Хушкин ролик был снять ради популярности.

«Мужчина устроил представление, чтобы вызвать общественный резонанс. В этом ему помогли сообщники, которые снимали происходящее на видео. Три человека ездят, снимают. Один вытворяет эти «чудеса», нарушает общественный порядок, а двое его снимают» - рассказал заместитель гендиректора «Башавтотранс»

Происшествия,Видео,
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