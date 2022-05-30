«Судом избраны меры пресечения троим местным жителям, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного пунктами А и З части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), а также пунктами А и В части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия)», — говорится в сообщении.