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51 минуту назад

Штурм квартир подмосковных рэкетиров показали на видео

Александр Кузьмин

Штурм квартир подмосковных рэкетиров попал на видео. Запись была опубликована на сайте «МВД Медиа». На кадрах видно, как бойцы СОБРа «Булат» Управления Росгвардии по Московской области взламывают металлические двери, врываются в помещения и проводят задержание подозреваемых. Далее следуют записи допросов.

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" задержаны участники группы, подозреваемые в вымогательстве и похищении человека», — сообщает ведомство.

Согласно опубликованной на сайте ГСУ СК России по Московской области информации, задержанные уже арестованы.

«Судом избраны меры пресечения троим местным жителям, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного пунктами А и З части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), а также пунктами А и В части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении двоих обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а третьего фигуранта уголовного дела поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия,Видео,МВД России,Следственный комитет,Росгвардия,
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