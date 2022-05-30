Штурм квартир подмосковных рэкетиров попал на видео. Запись была опубликована на сайте «МВД Медиа». На кадрах видно, как бойцы СОБРа «Булат» Управления Росгвардии по Московской области взламывают металлические двери, врываются в помещения и проводят задержание подозреваемых. Далее следуют записи допросов.
«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" задержаны участники группы, подозреваемые в вымогательстве и похищении человека», — сообщает ведомство.
Согласно опубликованной на сайте ГСУ СК России по Московской области информации, задержанные уже арестованы.
«Судом избраны меры пресечения троим местным жителям, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного пунктами А и З части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), а также пунктами А и В части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении двоих обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а третьего фигуранта уголовного дела поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.