Пассажир провалился в яму под эскалатором на «Проспекте мира»

Молодой человек госпитализирован в Москве после падения с эскалатора на станции метро «Проспект мира», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В пресс-службе московского метрополитена рассказали, что пострадавший грубо нарушил правила безопасности. На записи, которую публикует телеграм-канал радиостанции, видно, что молодого человека уносят на носилках.

Как сообщает РЕН ТВ, 19-летний пассажир упал в яму под закрытым на ремонт эскалатором. По предварительной информации, юноша решил съехать вниз по полотну между двумя эскалаторами и провалился в яму.