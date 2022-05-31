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42 минуты назад

Влиятельный криминальный авторитет умер на Урале

Lenta.ruиещё 1

В городе Реж Свердловской области скончался влиятельный криминальный авторитет Юрий Шумских. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Влиятельный криминальный авторитет умер в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он умер 28 мая, причина его смерти не разглашается, но отмечается, что она не связана с криминалом.

Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты

Шумских известен тем, что возглавлял банду налетчиков, которая грабила магазины, автозаправки и квартиры. Правоохранители насчитали 25 жертв их преступлений, среди которых были и дети. В 2005 году членов группировки осудили на длительные сроки.

В последнее время Шумских отошел от криминальных дел, хотя прежде не боялся вступать в конфликты с представителями преступного мира, в том числе ворами в законе.

Происшествия,Криминальные авторитеты,Авторитеты,
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