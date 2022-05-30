В Крыму в сафари-парке леопард напал на мужчину

«Зверь нанес ранения одному из сотрудников парка. Инцидент произошел сегодня. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, у него рваные раны конечностей. По некоторым данным, это был стажер, который зашел в вольер к животным» — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.