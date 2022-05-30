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36 минут назад

Леопард напал на мужчину в Крыму

Lenta.ru

На работника сафари-парка «Тайган» в Крыму напал леопард, сообщает агентство «Крыминформ».

В Крыму в сафари-парке леопард напал на мужчину
Фото: соцсетисоцсети

«Зверь нанес ранения одному из сотрудников парка. Инцидент произошел сегодня. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, у него рваные раны конечностей. По некоторым данным, это был стажер, который зашел в вольер к животным» — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», жертвой нападения стал 40-летний стажер парка Михаил Федоров. Мужчина якобы нарушил технику безопасности, открыв калитку в вольере хищника, после чего леопард вцепился ему в руку.

Отбиться от агрессивного животного пострадавшему помогли двое очевидцев. Они же вызвали скорую помощь. Сейчас Федоров находится в больнице. Правоохранительные органы ведут проверку по факту инцидента.

Частный сафари-парк «Тайган» находится на берегу Тайганского водохранилища и обладает крупнейшей в Европе коллекцией хищников.

Ранее сообщалось, что в зоопарке на Ямайке лев обглодал палец смотрителю, решившему подразнить его на потеху посетителям. Инцидент попал на видео.

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