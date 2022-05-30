Установлена причина смерти мальчика, чье тело в сумке нашли в реке

Ребенок, чьи останки нашли в сумке в реке, скончался от болезни. Об это сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно предварительным данным, у восьмилетнего мальчика была выявлена гидроцефалия — умер он около трех дней назад. Также судмедэксперты установили, что ребенок сильно истощен.

Ранее его отец, которого сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в убийстве, рассказал, что сын умер внезапно. Мужчина, чтобы снова не попасть в тюрьму, решил утопить тело в реке.

По его словам, мальчик регулярно подвергался домашнему насилию — по всему телу мальчика были обнаружены шрамы.