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17 минут назад

Mash: мальчик, чье тело нашли в реке рыбаки, умер по естественным причинам

Газета.Ru

Ребенок, чьи останки нашли в сумке в реке, скончался от болезни. Об это сообщает Telegram-канал Mash.

Установлена причина смерти мальчика, чье тело в сумке нашли в реке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно предварительным данным, у восьмилетнего мальчика была выявлена гидроцефалия — умер он около трех дней назад. Также судмедэксперты установили, что ребенок сильно истощен.

Ранее его отец, которого сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в убийстве, рассказал, что сын умер внезапно. Мужчина, чтобы снова не попасть в тюрьму, решил утопить тело в реке.

По его словам, мальчик регулярно подвергался домашнему насилию — по всему телу мальчика были обнаружены шрамы.

30 мая 2022 года рыбаки случайно нашли труп в реке Темерник. Тело было обмотано пакетами и положено в сумку, куда добавили камней для тяжести. При осмотре было установлено, что об мальчика тушили окурки, а также изнасиловали.

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