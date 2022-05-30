В Воронеже экс-полицейский обжаловал решение суда об изъятии 22 квартир

Бывший заместитель главы УГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин обжаловал решение Советского районного суда, изъявшего у него в доход государства 22 квартиры.

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Об этом ТАСС сообщили в госучреждении.

«Сегодня Игорь Николаевич Качкин подал апелляцию на решение суда об обращении в доход государства 22 объектов недвижимости», — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что ранее, 26 мая, жалобу также подала мать экс-полицейского Нина Качкина. По словам собеседницы ТАСС, они не согласны с решением суда. Сейчас апелляция находится на рассмотрении, после этого второй стороне дадут 20 дней, чтобы предоставить возражения на жалобу. Затем дело направят в Воронежский областной суд, отметила она.