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8 минут назад

Воронежский экс-полицейский обжаловал решение суда об изъятии 22 квартир

Елена Прошина

Бывший заместитель главы УГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин обжаловал решение Советского районного суда, изъявшего у него в доход государства 22 квартиры.

В Воронеже экс-полицейский обжаловал решение суда об изъятии 22 квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в госучреждении.

«Сегодня Игорь Николаевич Качкин подал апелляцию на решение суда об обращении в доход государства 22 объектов недвижимости», — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что ранее, 26 мая, жалобу также подала мать экс-полицейского Нина Качкина. По словам собеседницы ТАСС, они не согласны с решением суда. Сейчас апелляция находится на рассмотрении, после этого второй стороне дадут 20 дней, чтобы предоставить возражения на жалобу. Затем дело направят в Воронежский областной суд, отметила она.

В феврале 2020 года у Качкина обнаружили свыше трех десятков квартир общей стоимостью более 63 миллионов рублей. Экс-полицейский заявлял, что они принадлежат его родителям, но их доходы не позволяли совершать таких покупок, поэтому прокуратура потребовала изъять 22 квартиры в пользу государства. Суд иск удовлетворил.

Происшествия,ГИБДД,
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