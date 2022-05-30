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1 час назад

СМИ сообщили об убийстве в ЦАР наемников ЧВК «Вагнера»

Вероника Полынина

В Центрально-Африканской республике убиты двое сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), сообщило агентство «Анадолу».

Стало известно об убийстве российских наемников в ЦАР
Фото: ReutersReuters

Убитые были наемниками ЧВК «Вагнера». По информации местных СМИ, они погибли в результате нападения членов повстанческой группировки «Коалиция патриотов за перемены» возле населенного пункта Джуве в районе Уам-Пенде на северо-западе республики.

Отмечается, что ЧВК «Вагнера» в ЦАР занимается обучением местных военных, защитой должностных лиц, борьбой с повстанческими и террористическими группами, а также охраной золотых, алмазных и урановых рудников.

В 2018 году в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в республику для съемок документального фильма о действующих там частных военных компаниях. По официальной версии, россияне погибли при попытке оказать сопротивление вооруженному ограблению.

Происшествия,Кирилл Радченко,Александр Расторгуев,Орхан Джемаль,
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