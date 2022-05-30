Стало известно об убийстве российских наемников в ЦАР

В Центрально-Африканской республике убиты двое сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), сообщило агентство «Анадолу».

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Убитые были наемниками ЧВК «Вагнера». По информации местных СМИ, они погибли в результате нападения членов повстанческой группировки «Коалиция патриотов за перемены» возле населенного пункта Джуве в районе Уам-Пенде на северо-западе республики.

Отмечается, что ЧВК «Вагнера» в ЦАР занимается обучением местных военных, защитой должностных лиц, борьбой с повстанческими и террористическими группами, а также охраной золотых, алмазных и урановых рудников.