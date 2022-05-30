Задержан подозреваемый в убийстве найденного в сумке мальчика

В Ростове-на-Дону силовики установили личность мальчика, тело которого было найдено в брошенной в реку сумке. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, им оказался семилетний местный школьник. Чтобы установить его личность, силовики проверили местонахождение всех воспитанников ближайших детских садов и школ. По подозрению в убийстве задержан родной отец мальчика по имени Александр.

С подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.