Опубликовано видео последствий ДТП на КАД

29 мая около 21 часа на 55-м километре внутреннего кольца в первой полосе столкнулись грузовой и легковой автомобили, один человек погиб, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что «Газель» влетела в самосвал, который «ехал на аварийке со скоростью примерно километров 5 в час». На месте образовалась пробка. Фургон эвакуировали около 2 часов ночи, тело погибшего в это время всё ещё лежало на дороге, пишут в комментариях.