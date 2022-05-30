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51 минуту назад

Опубликовано видео последствий ДТП на КАД

Александр Кузьмин

Смертельное ДТП произошло воскресным вечером на КАД перед вантовым мостом. Об этом сообщает "Фонтанка".

29 мая около 21 часа на 55-м километре внутреннего кольца в первой полосе столкнулись грузовой и легковой автомобили, один человек погиб, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что «Газель» влетела в самосвал, который «ехал на аварийке со скоростью примерно километров 5 в час». На месте образовалась пробка. Фургон эвакуировали около 2 часов ночи, тело погибшего в это время всё ещё лежало на дороге, пишут в комментариях.

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