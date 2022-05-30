Спасатели в Непале обнаружили 20 тел погибших в авиакатастрофе

Поисковая группа обнаружила в понедельник тела 20 человек, бывших на борту самолета авиакомпании Tara Air, разбившегося на северо-западе Непала в минувшее воскресенье. Об этом сообщил журналистам представитель авиакомпании Сударшан Бартаула.

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"Поисково-спасательные группы прочесывают территорию в поисках оставшихся двух тел", - приводит слова Бартаулы газета The Kathmandu Post.

Он добавил, что на месте крушения находится порядка 100 человек, в том числе военнослужащие, полицейские, горные спасатели и местные жители.

Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в воскресенье, были найдены в понедельник утром в районе Мустанг на северо-западе Непала спустя почти 20 часов после исчезновения самолета. Как ранее сообщил представитель сухопутных войск Непала, место крушения находится на склоне горы на высоте около 4,4 тыс. м.