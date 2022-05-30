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1 час назад

Спасатели в Непале обнаружили 20 тел погибших в авиакатастрофе

ТАСС

Поисковая группа обнаружила в понедельник тела 20 человек, бывших на борту самолета авиакомпании Tara Air, разбившегося на северо-западе Непала в минувшее воскресенье. Об этом сообщил журналистам представитель авиакомпании Сударшан Бартаула.

Спасатели в Непале обнаружили 20 тел погибших в авиакатастрофе
Фото: ReutersReuters

"Поисково-спасательные группы прочесывают территорию в поисках оставшихся двух тел", - приводит слова Бартаулы газета The Kathmandu Post.

Он добавил, что на месте крушения находится порядка 100 человек, в том числе военнослужащие, полицейские, горные спасатели и местные жители.

Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в воскресенье, были найдены в понедельник утром в районе Мустанг на северо-западе Непала спустя почти 20 часов после исчезновения самолета. Как ранее сообщил представитель сухопутных войск Непала, место крушения находится на склоне горы на высоте около 4,4 тыс. м.

По предварительным данным, воздушное судно врезалось в гору в условиях плохой видимости и разбилось. Ранее газета The Himalayan Times сообщила, что на борту самолета было три члена экипажа и 19 пассажиров, среди них 13 непальцев, четверо индийцев и два гражданина Германии. Самолет вылетел утром в воскресенье из аэропорта города Покхара в Джомсом, через несколько минут связь с ним пропала.

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