Найденного в реке в Ростове-на-Дону ребенка истязали

На теле мальчика, которого обнаружили в сумке в реке Темерник в Ростове-на-Дону, обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Криминалисты в ходе первичного осмотра установили, что ребенок был изнасилован и об него тушили окурки. Тело мальчика было замотано в пакет, в сумке лежали камни для утяжеления.

Как сообщалось ранее, тело ребенка 6-8 лет обнаружили в реке местные рыбаки. Его личность пока не установлена, в ближайших детских садах и школах проверяют местонахождение всех воспитанников.