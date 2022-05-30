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35 минут назад

На теле найденного в Ростове-на-Дону ребенка обнаружили следы истязания

Lenta.ruиещё 6

На теле мальчика, которого обнаружили в сумке в реке Темерник в Ростове-на-Дону, обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Найденного в реке в Ростове-на-Дону ребенка истязали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Криминалисты в ходе первичного осмотра установили, что ребенок был изнасилован и об него тушили окурки. Тело мальчика было замотано в пакет, в сумке лежали камни для утяжеления.

Как сообщалось ранее, тело ребенка 6-8 лет обнаружили в реке местные рыбаки. Его личность пока не установлена, в ближайших детских садах и школах проверяют местонахождение всех воспитанников.

Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты выясняют обстоятельства гибели ребенка, а также устанавливают причастных к преступлению.

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