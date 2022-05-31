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57 минут назад

Мужчину будут судить в Москве за приготовление к убийству по найму

Агентство «Москва»иещё 2

Завершено расследование уголовного дела в отношении исполнителя готовившегося заказного убийства на северо-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

В Москве состоится суд за подготовку заказного убийства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнила собеседница агентства, 26-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства по найму»),

По данным СК, в сентябре 2021 года неизвестное лицо на сетевом форуме предложило обвиняемому за 500 тыс. руб. убить жителя столицы.

«Обвиняемый 24 ноября 2021 года, вооружившись ножом, проследовал к дому потерпевшего, где намеревался реализовать свои преступные намерения, направленные на убийство потерпевшего. Однако довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку в правоохранительные органы обратились бдительные граждане, и противоправные действия фигуранта были пресечены в ходе совместной работы с сотрудниками уголовного розыска», - пояснила Иванова.

Фигуранта задержали и арестовали. Следователи проанализировали данные на электронных носителях, нашли и допросили свидетелей. Сотрудникам СК удалось собрать улики, изобличающие мужчину. Обвиняемый признал вину, в том числе при проведении проверки показаний на месте подробно рассказал и показал обстоятельства готовящегося им преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время передадут в суд для рассмотрения по существу. По словам Ивановой, материалы уголовного дела в отношении заказчика убийства выделены в отдельное производство.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на его установление. Расследование продолжается», - заключила собеседница агентства.

Происшествия,Убийство ,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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