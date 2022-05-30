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36 минут назад

В ХМАО рабочие погибли в водопроводном колодце

Ura.Ru

В поселке Выкатной Ханты-Мансийского района двое рабочих погибли в водопроводном колодце. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО.

Рабочие погибли в водопроводном колодце в ХМАО
Фото: ura.ruura.ru

«Двое работников подрядной организации 1985 и 1986 годов рождения скончались в водопроводном колодце в районе переулка Торговый поселка Выкатной Ханты-Мансийского района при проведении ремонтных работ. Вероятной причиной смерти может быть отравление метаном», — сказано в сообщении.

Происшествие случилось 27 мая около 14 часов. Сейчас следователи проверяют, соблюдал ли работодатель все меры безопасности. Чтобы установить точную причину смерти сотрудников, назначены экспертизы.

Происшествия,Следственный комитет,
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