Рабочие погибли в водопроводном колодце в ХМАО

«Двое работников подрядной организации 1985 и 1986 годов рождения скончались в водопроводном колодце в районе переулка Торговый поселка Выкатной Ханты-Мансийского района при проведении ремонтных работ. Вероятной причиной смерти может быть отравление метаном», — сказано в сообщении.