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1 час назад

В российском городе мигранты толпой зверски избили мужчину

Lenta.ru

В районе Химмаша в Екатеринбурге мигранты толпой зверски избили мужчину. Об этом сообщает портал E1.

На Урале мигранты толпой избили мужчину
Фото: Кадр: страница «Подслушано | Химмаш» во «ВКонтакте»Кадр: страница «Подслушано | Химмаш» во «ВКонтакте»

По информации издания, все произошло в ночь с 28 на 29 мая. Прохожие попытались помочь россиянину, однако мигранты начали угрожать им ножами. В ответ жители Екатеринбурга взяли в руки камни и пригрозили ими иностранцам. Это спугнуло нападавших, и они убежали.

Пострадавший в драке мужчина потерял сознание, ему вызывали бригаду медиков. Жителя Екатеринбурга откачивали на протяжении 30 минут.

В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Некоторых мигрантов уже удалось задержать. По предварительным данным, драка носила бытовой характер.

Ранее в Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке избили педагога и ее 20-летнюю дочь. Женщина после нападения перенесла операцию. Ее дочь попала в больницу с сотрясением мозга.

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