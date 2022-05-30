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1 час назад

Подозреваемого в поджоге военкоматов в Удмуртии показали на видео

Александр Кузьмин

Подозреваемый в поджоге военкоматов в Удмуртии сообщил на видео мотив своего поступка. Задержанный сотрудниками ФСБ мужчина рассказал на видео, что намеривался проверить себя. Соответствующее видео публикует Telegram-канал BAZA.

Ранее стало известно, что Игринский районный суд арестовал на два месяца 48-летнего Илью Фарбера по делу о поджогах военкомата и призывного пункта, расположенных в поселке Игра.

На вопрос, зачем он это сделал, мужчина ответил:

«Хотел узнать, на что я способен».

В 2011 году Фарбер был приговорен к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 3,2 миллиона рублей по обвинению в получении взяток. Он руководил клубом и занимался преподавательской деятельностью в селе Мошенка Тверской области. По мнению следствия, мужчина разрешил компании продолжить ремонт дома культуры, а также подписал акт приемки работ, которые не были завершены в полном объеме. Свою вину Фарбер отрицал.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,
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