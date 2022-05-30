Подозреваемый в поджоге военкоматов в Удмуртии сообщил на видео мотив своего поступка. Задержанный сотрудниками ФСБ мужчина рассказал на видео, что намеривался проверить себя. Соответствующее видео публикует Telegram-канал BAZA.

Ранее стало известно , что Игринский районный суд арестовал на два месяца 48-летнего Илью Фарбера по делу о поджогах военкомата и призывного пункта, расположенных в поселке Игра.

В 2011 году Фарбер был приговорен к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 3,2 миллиона рублей по обвинению в получении взяток. Он руководил клубом и занимался преподавательской деятельностью в селе Мошенка Тверской области. По мнению следствия, мужчина разрешил компании продолжить ремонт дома культуры, а также подписал акт приемки работ, которые не были завершены в полном объеме. Свою вину Фарбер отрицал.