В Туле осудили истязавшую приемных детей женщину

Жительницу Тулы, которую обвиняли в истязании на протяжении полутора лет двух приемных детей, приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области по итогам судебного заседания.

В пресс-службе отметили, что 41-летнюю женщину признали виновной по п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица"), п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"), п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего"), ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности").

Установлено, что женщина в 2019-2021 годах являлась попечителем одного ребенка и опекуном второго. Она, будучи недовольной их поведением, жестоко с ними обращалась, систематически избивала, скрывала от медработников получения детьми травм. В результате ее действий было неизгладимо обезображено лицо одного из детей. 26 мая 2021 года женщину задержали в связи с возбуждением уголовного дела, а 27 мая - арестовали. Как сообщалось, в феврале 2022 года уголовное дело было направлено в суд, обвиняемая полностью признала вину.