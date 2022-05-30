В Петербурге задержали женщину с «гранатометом»

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая стояла у магазина в Мурино, предположительно, с гранатометом. Как сообщает «Фонтанка», на месте работала группа разминирования ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии.

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Экстренные службы вызвали прохожие, которые заметили девушку с подозрительным предметом на проспекте Авиаторов Балтики. В отделении задержанная то начинала петь песни, то ложилась спать.

Как сообщает 78.ru, предмет оказался тубусом от гранатомета. Как объяснила женщина, она отправилась хоронить кошку в поле, где нашла необычный предмет. После она пришла с ним в магазин. Специалисты подтвердили, что находка является пустым контейнером от переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот».