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45 минут назад

В Петербурге задержали женщину с «гранатометом»

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая стояла у магазина в Мурино, предположительно, с гранатометом. Как сообщает «Фонтанка», на месте работала группа разминирования ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии.

В Петербурге задержали женщину с «гранатометом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экстренные службы вызвали прохожие, которые заметили девушку с подозрительным предметом на проспекте Авиаторов Балтики. В отделении задержанная то начинала петь песни, то ложилась спать.

Как сообщает 78.ru, предмет оказался тубусом от гранатомета. Как объяснила женщина, она отправилась хоронить кошку в поле, где нашла необычный предмет. После она пришла с ним в магазин. Специалисты подтвердили, что находка является пустым контейнером от переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Отмечается, что задержанная пьяна и не помнит своего адреса. Сейчас ее отправили на медосвидетельствование.

Происшествия,Росгвардия,
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