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15 минут назад

В Брянске погиб один человек при взрыве газового баллона

ТАСС

Газовый баллон, по предварительным данным, взорвался утром в понедельник в автомобиле на улице около Брянского государственного университета. В результате происшествия погиб водитель автомобиля и еще два человека пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Автомобиль взорвался в Брянске
Фото: ТАССТАСС

"Около 09:00 в Брянске возле Брянского государственного университета произошел пожар. По предварительным данным, в припаркованном автомобиле взорвался газовый баллон. Погиб водитель автомобиля 1962 года рождения. Еще двое пассажиров получили ранения, один из которых госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

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