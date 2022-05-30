Автомобиль взорвался в Брянске

"Около 09:00 в Брянске возле Брянского государственного университета произошел пожар. По предварительным данным, в припаркованном автомобиле взорвался газовый баллон. Погиб водитель автомобиля 1962 года рождения. Еще двое пассажиров получили ранения, один из которых госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.