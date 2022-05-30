В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
13 минут назад

Взрыв в центре Мелитополя квалифицировали как теракт

Алиса Селезнёва

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв в центре Мелитополя квалифицировали как теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня в центре Мелитополя был взорван автомобиль, который был припаркован неподалеку от главной площади и Дома культуры. По предварительным данным, есть пострадавшие в результате взрыва. У зданий, расположенных неподалеку, ударной волной выбило стекла.

«Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой», - говорится в заявлении администрации города.

В пресс-службе отметили, что в результате теракта пострадали «28-летняя девушка и 25-летний парень - волонтеры, которые занимались оказанием гуманитарной помощи».

«Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов. Идет следствие, на месте работают криминалисты», - подчеркнули в администрации.

Мелитополь - второй по населению город Запорожской области, в нем живет более 150 тысяч человек. С марта город находится под контролем российских военных.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Происшествия,Владимир Путин,Правительство Украины,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители