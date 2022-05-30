Взрыв в центре Мелитополя квалифицировали как теракт

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки. Об этом сообщает РИА Новости.
Сегодня в центре Мелитополя был взорван автомобиль, который был припаркован неподалеку от главной площади и Дома культуры. По предварительным данным, есть пострадавшие в результате взрыва. У зданий, расположенных неподалеку, ударной волной выбило стекла.
«Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой», - говорится в заявлении администрации города.
В пресс-службе отметили, что в результате теракта пострадали «28-летняя девушка и 25-летний парень - волонтеры, которые занимались оказанием гуманитарной помощи».
«Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов. Идет следствие, на месте работают криминалисты», - подчеркнули в администрации.
Мелитополь - второй по населению город Запорожской области, в нем живет более 150 тысяч человек. С марта город находится под контролем российских военных.
24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».