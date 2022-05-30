Взрыв в центре Мелитополя квалифицировали как теракт

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня в центре Мелитополя был взорван автомобиль, который был припаркован неподалеку от главной площади и Дома культуры. По предварительным данным, есть пострадавшие в результате взрыва. У зданий, расположенных неподалеку, ударной волной выбило стекла.

«Сегодня утром в Мелитополе произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни города. Около восьми утра в центральной части города взорвалась машина, начиненная взрывчаткой», - говорится в заявлении администрации города.

В пресс-службе отметили, что в результате теракта пострадали «28-летняя девушка и 25-летний парень - волонтеры, которые занимались оказанием гуманитарной помощи».

«Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов. Идет следствие, на месте работают криминалисты», - подчеркнули в администрации.

Мелитополь - второй по населению город Запорожской области, в нем живет более 150 тысяч человек. С марта город находится под контролем российских военных.