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11 минут назад

Baza: в поджоге военкоматов Удмуртии подозревают бывшего сельского учителя Илью Фарбера

Газета.Ru

В поджоге нескольких военкоматов Удмуртии подозревают бывшего сельского учителя Илью Фарбера, который уже был судим за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, сообщается в Telegram-канале «Baza».

В поджоге военкоматов заподозрили судимого учителя Фарбера
Фото: кадр видеокадр видео

По версии следствия, 48-летний мужчина метнул «коктейль Молотова» в призывной пункт в поселке Игра ночью 21 мая и через несколько дней в другой военкомат того же населенного пункта. Было установлено, что подозреваемый приехал к родственникам, которые постоянно проживают в Игре. Во время обысков у него нашли две канистры с бензином, проволоку, марганцовку, воронки, пять банковских карт и три смартфона.

Во время допроса мужчина рассказал, что он хотел себя проверить, сможет ли он совершить поджоги, поэтому пошел на преступление.

Напомним, в 2010 году Илья Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Мошенки, где устроился работать сельским учителем. Через год его назначили директором Дома культуры, в котором было необходимо сделать ремонт, однако работы были выполнены с нарушениями. Илью Фарбера обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки за подписание акта об успешном окончании работ, хотя на деле ремонт не был доделан. Подозреваемый утверждал, что у застройщика постоянно не хватало денег, поэтому сельский учитель одолжил ему из своих, а также самостоятельно покупал строительные материалы, поэтому он получил не взятку, а возврат одолженной у него суммы.

Дело получило общественный резонанс. Президент РФ Владимир Путин назвал «вопиющим случаем» приговор, согласно которому Илья Фарбер должен был провести в заключении семь лет и выплатить штраф в размере около трех млн рублей.

Ранее в призывной пункт в Удмуртии бросили «коктейль Молотова».

Происшествия,Владимир Путин,
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