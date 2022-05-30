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1 час назад

Умерла 20-летняя балерина Алеся Лазарева

Газета.Ru

Балерина Алеся Лазарева, артистка Театра классического балета Касаткиной и Василева, скончалась 29 мая. Ее смерть подтвердили в театре.

Умерла 20-летняя балерина Алеся Лазарева
Фото: СоцсетиСоцсети

Девушке было 20 лет. Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте.

"Сегодня, 29.05.2022, талантливой балерины не стало. Алеся была признанной балериной, артистичной, уточненной и сильной…", — говорится в сообщении театра «ВКонтакте».

«Это какой-то страшный кошмар! Она встала рано утром, пошла в ванную комнату и упала… Ей вызвали скорую… Врачи не смогли ее реанимировать», — цитирует mk.ru представителя театра.

Причину смерти определят после вскрытия.

Умер актер из «Бригады»

В конце апреля Алеся Лазарева стала победительницей международного конкурса «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, получила Приз Галины Улановой «За одухотворенность танца». Готовилась принять участие в XIV Международном конкурсе артистов балета в Большом театре.

Ранее сообщалось, что по факту гибели 22-летнего солиста «Кремлевского балета» Анатолия Сои возбудили уголовное дело.

«Это стало необходимо после того, как 24 мая в больнице скончался второй потерпевший, и жертв, таким образом, стало уже две», — пояснил осведомленный источник.

Происшествия,Екатерина Максимова,Галина Уланова,
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