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32 минуты назад

В Москве задержали группу долевых рейдеров

ТАССиещё 3

Полицейские задержали группу мошенников, занимавшихся долевым рейдерством. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел РФ Ирину Волк.

В Москве задержали группу долевых рейдеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пресечена деятельность группы, занимавшейся так называемым долевым рейдерством. По предварительным данным, злоумышленники принуждали граждан по заниженной стоимости продавать принадлежащие им доли в столичных квартирах. Другим москвичам предлагалось выкупить долю соседей по завышенной рыночной цене", - говорится в сообщении официального представителя министерства.

Чтобы жертвы соглашались, им и членам их семей угрожали. Также в квартиры к несогласным подселяли соседей, создававших невыносимые условия жизни.

Задержаны двое предполагаемых организаторов и один активный член группы, они арестованы. По месту их проживания проведены обыски, изъята техника, банковские карты и документы. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"). Установлены как минимум трое потерпевших.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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