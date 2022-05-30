В Москве задержали группу долевых рейдеров

Полицейские задержали группу мошенников, занимавшихся долевым рейдерством. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел РФ Ирину Волк.
"Пресечена деятельность группы, занимавшейся так называемым долевым рейдерством. По предварительным данным, злоумышленники принуждали граждан по заниженной стоимости продавать принадлежащие им доли в столичных квартирах. Другим москвичам предлагалось выкупить долю соседей по завышенной рыночной цене", - говорится в сообщении официального представителя министерства.
Чтобы жертвы соглашались, им и членам их семей угрожали. Также в квартиры к несогласным подселяли соседей, создававших невыносимые условия жизни.
Задержаны двое предполагаемых организаторов и один активный член группы, они арестованы. По месту их проживания проведены обыски, изъята техника, банковские карты и документы. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"). Установлены как минимум трое потерпевших.