В Москве задержали группу долевых рейдеров

Полицейские задержали группу мошенников, занимавшихся долевым рейдерством. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел РФ Ирину Волк.

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"Пресечена деятельность группы, занимавшейся так называемым долевым рейдерством. По предварительным данным, злоумышленники принуждали граждан по заниженной стоимости продавать принадлежащие им доли в столичных квартирах. Другим москвичам предлагалось выкупить долю соседей по завышенной рыночной цене", - говорится в сообщении официального представителя министерства.

Чтобы жертвы соглашались, им и членам их семей угрожали. Также в квартиры к несогласным подселяли соседей, создававших невыносимые условия жизни.