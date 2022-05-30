В Крыму попытались поджечь военкомат

В Симферополе на улице Сельвинского неизвестный попытался поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По его данным, злоумышленник перелез через забор на территорию военкомата в Крыму и кинул бутылку с горючей смесью в окно, но она разбилась о решетку. Здание не загорелось, а неизвестный скрылся.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая. Следователи ищут злоумышленника.

Ранее военкомат попытались поджечь в Рязанской области. Неизвестные хотели поджечь дверь и оконную раму здания, однако огонь не распространился.