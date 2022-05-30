В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
53 минуты назад

В Крыму попытались поджечь военкомат

Lenta.ru

В Симферополе на улице Сельвинского неизвестный попытался поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Крыму попытались поджечь военкомат
Фото: Яндекс картыЯндекс карты

По его данным, злоумышленник перелез через забор на территорию военкомата в Крыму и кинул бутылку с горючей смесью в окно, но она разбилась о решетку. Здание не загорелось, а неизвестный скрылся.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая. Следователи ищут злоумышленника.

Ранее военкомат попытались поджечь в Рязанской области. Неизвестные хотели поджечь дверь и оконную раму здания, однако огонь не распространился.

До этого подобный инцидент произошел в Череповце. Как рассказал мэр города Вадим Германов, двое 16-летних подростков не смогли поджечь военкомат, так как их подвела меткость и сила. Несовершеннолетние перепутали окна и бросали коктейли Молотова в здание местного Росреестра, они также не смоли пробить стеклопакет.

Происшествия,Вадим Германов,Росреестр,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители