Генерал-майору российской таможни дали срок за взятку

В Астрахани генерал-майора российской таможенной службы Ильдара Саидова приговорили к семи годам строгого режима и штрафу в 10,1 миллиона рублей за получение взятки. Об этом в понедельник, 30 мая, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.