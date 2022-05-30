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46 минут назад

Генерал-майору российской таможни дали срок за взятку

Lenta.ruиещё 4

В Астрахани генерал-майора российской таможенной службы Ильдара Саидова приговорили к семи годам строгого режима и штрафу в 10,1 миллиона рублей за получение взятки. Об этом в понедельник, 30 мая, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

Генерал-майору российской таможни дали срок за взятку
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Саидов был признан виновным в получении взятки на сумму в 2,1 миллиона рублей за содействие и покровительство контрабандной деятельности. Предприниматель передал таможеннику взятку через посредника — начальника таможенного поста и первого заместителя начальника региональной таможни.

Ильдар Саидов был задержан сотрудниками ФСБ 15 марта 2021 года за организацию провоза товаров для крупного ретейлера и превышение должностных полномочий.

Происшествия,ФСБ,
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