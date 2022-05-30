МВД Непала: 22 человека на борту разбившегося самолета погибли

Министерство внутренних дел Непала считает, что все 22 человека, находившиеся на борту разбившегося в воскресенье самолета авиакомпании Tara Air, погибли. Об этом сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь непальского МВД Фадиндра Мани Похарель.
"Мы полагаем, что все пассажиры самолета погибли. Наша предварительная оценка показывает, что никто не смог бы выжить в этой авиакатастрофе, но должно быть официальное заявление", - цитирует слова чиновника информационное агентство ANI.
Ранее команда непальских военнослужащих была высажена на месте катастрофы, чтобы найти и собрать тела погибших, разбросанные на большой площади. Как сообщил представитель сухопутных войск Непала, место крушения находится на склоне горы на высоте около 14,5 тыс. футов (около 4,4 тыс. м).
Самолет разбился в районе Мустанг. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в гору в условиях плохой видимости и полностью разрушилось. Ранее газета The Himalayan Times сообщила, что на борту самолета было три члена экипажа и 19 пассажиров, среди них 13 непальцев, четверо индийцев и два гражданина Германии. Самолет вылетел утром в воскресенье из аэропорта города Покхара в Джомсом, через несколько минут связь с ним пропала.