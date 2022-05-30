МВД Непала: 22 человека на борту разбившегося самолета погибли

Министерство внутренних дел Непала считает, что все 22 человека, находившиеся на борту разбившегося в воскресенье самолета авиакомпании Tara Air, погибли. Об этом сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь непальского МВД Фадиндра Мани Похарель.

Фото: Reuters Reuters

"Мы полагаем, что все пассажиры самолета погибли. Наша предварительная оценка показывает, что никто не смог бы выжить в этой авиакатастрофе, но должно быть официальное заявление", - цитирует слова чиновника информационное агентство ANI.

Ранее команда непальских военнослужащих была высажена на месте катастрофы, чтобы найти и собрать тела погибших, разбросанные на большой площади. Как сообщил представитель сухопутных войск Непала, место крушения находится на склоне горы на высоте около 14,5 тыс. футов (около 4,4 тыс. м).