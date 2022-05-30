Картину «Мона Лиза» вымазали тортом

Переодетый в женщину посетитель парижского Лувра бросил торт в работу Леонардо да Винчи «Мона Лиза», картина не пострадала. Об этом пишет Marka.

Фото: Reuters Reuters

По данным издания, неизвестный мужчина был переодет в пожилую женщину и находился в инвалидной коляске. Подъехав к картине, он внезапно встал и швырнул в «Мону Лизу» торт, а затем размазал крем по полотну.

Само произведение не пострадало – оно защищено пуленепробиваемым стеклом. Охрана быстро вывела вандала из зала, остальные посетители снимали инцидент на видео.

Ранее посетитель Третьяковской галереи ударил металлической стойкой ограждения по картине «Иван грозный и сын его Иван». В результате холст был порван в трех местах, также оказалась повреждена рама.