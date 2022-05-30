В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
46 минут назад

Картину «Мона Лиза» вымазали тортом

Алиса Селезнёва

Переодетый в женщину посетитель парижского Лувра бросил торт в работу Леонардо да Винчи «Мона Лиза», картина не пострадала. Об этом пишет Marka.

Картину «Мона Лиза» вымазали тортом
Фото: ReutersReuters

По данным издания, неизвестный мужчина был переодет в пожилую женщину и находился в инвалидной коляске. Подъехав к картине, он внезапно встал и швырнул в «Мону Лизу» торт, а затем размазал крем по полотну.

Само произведение не пострадало – оно защищено пуленепробиваемым стеклом. Охрана быстро вывела вандала из зала, остальные посетители снимали инцидент на видео.

Ранее посетитель Третьяковской галереи ударил металлической стойкой ограждения по картине «Иван грозный и сын его Иван». В результате холст был порван в трех местах, также оказалась повреждена рама.

Реставраторы работали над восстановлением картины четыре года, и только в мае этого года полотно вернулось в галерею.

Происшествия,В мире,Видео,Леонардо да Винчи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители