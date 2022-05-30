На месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших

На месте крушения самолета Tara Air в Непале были найдены по меньшей мере 14 тел погибших. Об этом заявил представитель авиакомпании Сударшан Бартаулу, пишет РИА Новости.

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«Тела разбросаны в радиусе 100 метров от места падения, их собирает поисково-спасательная группа», — рассказал он.

Бартаулу отметил, что по официальной версии, борт врезался в гору и развалился на части.

Напомним, что самолет вылетел утром 29 мая из аэропорта города Покхара в Джомсом. Связь с ним пропала спустя несколько минут после взлета. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров — 16 непальцев, четыре индийца и два немца.