Картину «Мона Лиза» в Лувре измазали тортом

Картину «Мона Лиза», которая находится в постоянной экспозиции Лувра в Париже, измазали тортом. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Telegram-канале Mash.

По данным СМИ, мужчина в парике и на инвалидном кресле подъехал к картине и попытался разбить стекло, которое защищает арт-объект. Затем злоумышленник закидал картину тортом и лепестками роз.

Недавно стало известно, что в Третьяковкой галерее завершили реставрацию картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». При восстановлении повреждений были использованы новейшие материалы и технологии. В мае 2018 года в зал Третьяковской галереи ворвался житель Воронежа, который нанес несколько ударов по застекленной картине.