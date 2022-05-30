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1 час назад

Картину «Мона Лиза» в Лувре измазали тортом

Вечерняя Москваиещё 7

Картину «Мона Лиза», которая находится в постоянной экспозиции Лувра в Париже, измазали тортом. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Telegram-канале Mash.

По данным СМИ, мужчина в парике и на инвалидном кресле подъехал к картине и попытался разбить стекло, которое защищает арт-объект. Затем злоумышленник закидал картину тортом и лепестками роз.

Недавно стало известно, что в Третьяковкой галерее завершили реставрацию картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». При восстановлении повреждений были использованы новейшие материалы и технологии. В мае 2018 года в зал Третьяковской галереи ворвался житель Воронежа, который нанес несколько ударов по застекленной картине.

До этого в Екатеринбурге неизвестный вандал повредил картину советской художницы Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав изображенным на ней силуэтам глаза.

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