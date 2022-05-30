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7 часов назад

«Решил костерчик разжечь»: мужчину, чуть не устроившего лесной пожар сняли на видео

Александр Кузьмин

Житель поселка Ангарского извинился за то, что поджег траву в Богучанском районе Красноярского края. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Сообщается, что мужчина был задержан в пьяном состоянии после разразившегося небольшого пожара. Спасатели успели вовремя потушить пал травы на берегу Ангары. На мужчину был составлен административный протокол.

«Жителям Ангарска я приношу свои извинения. Хотя мне 44 года, я дебил. Впредь я вообще с собой спички не буду брать на берег», - признался мужчина.

Происшествия,Видео,
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