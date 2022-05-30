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1 час назад

Наводнение в Бразилии унесло жизни 84 человек. Видео

Александр Кузьмин

В северо-восточном бразильском штате Пернамбуку из-за сильных дождей и оползней погибли 84 человека. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «360tv».

О количестве погибших сообщил глава региона Паулу Камара. Также он объявил о выделении 100 млн реалов муниципалитетам, пострадавшим от дождя. Отмечается, что деньги будут использованы для поисково-спасательных, неотложных и инфраструктурных работ.

Причиной смертоносного наводнения стали дожди, которые спровоцировали оползни.

Последние разрушили городские кварталы, расположенные на холмах. В результате тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома. Так, по данным правительства штата Пернамбуку, которые приводит издание, минимум 765 человек были вынуждены эвакуироваться.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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