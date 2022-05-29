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1 час назад

Оставленный у мусорных баков гроб рассмешил россиян

Мослента

Гроб, оставленный у мусорных баков в подмосковном Чехове рассмешил пользователей сети. Снимок опубликовали в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

Оставленный у мусорных баков гроб рассмешил россиян
Фото: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте»страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте»

На фотографии изображена деревянная конструкция, похожая на гроб без крышки. Предмет стоит недалеко от мусорных баков. «Была ипотека, откачали», «Ну, обстоятельства поменялись», «Не подошел цвет, видимо», «Передумал», — прокомментировали россияне.

Ранее реклама шаурмы в Москве рассмешила россиян. В сети опубликовали фотографию, на которой изображен классический прилавок с шаурмой. На фасаде перечислен список предлагаемых услуг, среди которых числятся «кофе с собой» и «ремонт телефонов».

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