Оставленный у мусорных баков гроб рассмешил россиян

Гроб, оставленный у мусорных баков в подмосковном Чехове рассмешил пользователей сети. Снимок опубликовали в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

Фото: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте» страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте»

На фотографии изображена деревянная конструкция, похожая на гроб без крышки. Предмет стоит недалеко от мусорных баков. «Была ипотека, откачали», «Ну, обстоятельства поменялись», «Не подошел цвет, видимо», «Передумал», — прокомментировали россияне.