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44 минуты назад

В Швейцарии загорелся склад с битумом

ТАСС

Пожар начался в воскресенье днем в швейцарской коммуне Шпрайтенбах (кантон Аргау) на складе с битумом, расположенном в промышленной зоне. Об этом сообщила телекомпания SRF со ссылкой на полицию кантона.

В Швейцарии загорелся склад с битумом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно ее сведениям, огонь быстро перекинулся со склада на соседние здания, через некоторое время строения начали обрушаться. Кроме того, загорелись стоящие рядом фуры.

В результате инцидента три человека отравились дымом, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают пожарные. Как отмечается телекомпания, густой дым, образовавшийся из-за горения битума и изоляционных материалов, а также ветер осложняют тушение пожара.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания.

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