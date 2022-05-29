В Швейцарии загорелся склад с битумом

Пожар начался в воскресенье днем в швейцарской коммуне Шпрайтенбах (кантон Аргау) на складе с битумом, расположенном в промышленной зоне. Об этом сообщила телекомпания SRF со ссылкой на полицию кантона.

Согласно ее сведениям, огонь быстро перекинулся со склада на соседние здания, через некоторое время строения начали обрушаться. Кроме того, загорелись стоящие рядом фуры.

В результате инцидента три человека отравились дымом, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают пожарные. Как отмечается телекомпания, густой дым, образовавшийся из-за горения битума и изоляционных материалов, а также ветер осложняют тушение пожара.