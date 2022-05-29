Найдено место крушения пропавшего в Непале самолета

Власти Непала нашли примерное место крушения пассажирского самолета национальной авиакомпании Tara Air, который пропал сразу после вылета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного чиновника.

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По его словам, жители деревни, расположенной неподалеку от подножия гималайской горы Манапати, видели горящий самолет возле истоков реки Лянку Кхола. Сообщается, что спасатели уже направились к предполагаемому месту крушению и по земле, и по воздуху. Управление гражданской авиации Непала также направило туда своих специалистов, но отметило, что поиски самолета затрудняют плохая погоды и сложный рельеф местности.

В то же время представитель Tara Air Сударшан Гартаула в беседе с агентством не исключил, что замеченный местными жителями огонь может оказаться костром, который разжег кто-то из жителей или пастухов. «Это может быть что угодно», — отметил он.