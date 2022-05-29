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45 минут назад

СМИ: в Хорватии с радаров пропал самолет Cessna

ТАСС

Небольшой самолет марки Cessna 182 в воскресенье пропал с экранов радаров авиаконтроля после вылета из города Сплит в южной части Хорватии в направлении Германии. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.

В Хорватии с радаров пропал самолет Cessna
Фото: ТАССТАСС

По его данным, метка борта исчезла с экранов радаров в горной местности на высоте около 2 300 м. В район направлена группа спасателей и полиции из 60 человек, которые обследуют территорию, в том числе с применением дрона. О количестве пассажиров на борту пока не сообщается.

Продолжающиеся поиски пока результатов не принесли.

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