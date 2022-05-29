Двух российских следователей подозревают в убийстве человека

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Как стало известно, это произошло в Челябинске в районе Кировки. В субботу, 28 мая, около дома на улице Цвиллинга, 15/1 завязалась пьяная драка, в результате которой два следователя Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков причинили смертельную травму 30-летнему мужчине.

Россиян задержали и доставили в изолятор. В отношении следователей было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.