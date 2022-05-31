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1 час назад

В Нижнем Тагиле 7-летняя девочка упала с горки и получила серьезную травму головы

Газета.Ruиещё 2

В Волгограде в больницу скорой медицинской помощи № 25 госпитализировали 5-летнего ребенка с признаками отравления. Об этом сообщает портал НовостиВолгограда.ру.

В Волгограде пятилетняя девочка отравилась уксусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 30 мая 2022 года в Кировском районе. Девочка обнаружила дома бутылку с уксусом и решила попробовать жидкость на вкус. По данным источника, малолетний ребенок находился без присмотра взрослых.

В результате случившегося девочка попала в больницу. У ребенка диагностировали химический ожог слизистой ротовой полости и желудка.

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